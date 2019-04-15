Месси и Коутинью - в заявке "Барселоны" на матч с "МЮ"

"Барселона" объявила заявку на ответныйй матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". В нее вошли форварды Лионель Месси и Филиппе Коутинью. Поностью список выглядит так:
Вратари: Тер Штеген, Силлессен;
Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Юмтити;
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Артур, Аленья, Видаль;
Нападающие: Коутинью, Суарес, Месси, Дембеле, Малком.
[📋 CONVOCATORIA]– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 15 апреля 2019 г.
⚽ #BarçaMUFC
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/fUzvsKApmY
В первом матче "Барселона" обыграла "МЮ" со счетом 1:0. Встреча проходила в Англии.
Опрос
Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар вторника)?
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