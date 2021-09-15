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Месси был очень близок к первому голу за «ПСЖ», но помешала перекладина

15 сентября 2021, 23:33
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси мог открыть свой лицевой счет в составе парижского клуба. У аргентинца был шанс отличиться в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Месси нанес дальний удар, но мяч ударился о перекладину.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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