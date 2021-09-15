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«Шериф» продлил серию без поражений в еврокубках до десяти матчей

15 сентября 2021, 23:25
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«Шериф» обыграл «Шахтер» (2:0) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Молдавский клуб дебютировал в основном раунде ЛЧ.

Как сообщает 15 сентября Opta, «Шериф» не проигрывает в еврокубках на протяжении последних десяти матчей (семь побед и три ничьи), включая девять матчей в этом сезоне. Для клуба это лучшая серия в истории.

Также на этом отрезке «Шериф» пропустил только три мяча. Следующий матч в ЛЧ команда проведет 28 сентября против «Реала», а затем — 19 октября против «Интера».

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Евгений Петров все материалы автора

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