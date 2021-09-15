«Шериф» продлил серию без поражений в еврокубках до десяти матчей

«Шериф» обыграл «Шахтер» (2:0) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Молдавский клуб дебютировал в основном раунде ЛЧ.

10 — @FotclubSheriff не проигрывает в еврокубках на протяжении последних 10 матчей (В7 Н3, включая 9 матчей в этом сезоне), их лучшая серия в истории. «Шериф» пропустил на этом отрезке лишь три мяча. Сенсация.#UCL #ШерифШахтер pic.twitter.com/7Fu8grCKl5 — OptaIvan (@OptaIvan) September 15, 2021

Как сообщает 15 сентября Opta, «Шериф» не проигрывает в еврокубках на протяжении последних десяти матчей (семь побед и три ничьи), включая девять матчей в этом сезоне. Для клуба это лучшая серия в истории.

Также на этом отрезке «Шериф» пропустил только три мяча. Следующий матч в ЛЧ команда проведет 28 сентября против «Реала», а затем — 19 октября против «Интера».