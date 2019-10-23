Мертенс обогнал Марадону по количеству голов за «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» забил свой 115-й и 116-й гол за клуб. По этому показателю он обогнал Диего Марадону, у которого 115 мячей за «Наполи». Лидирует в списке бомбардиров Марек Хамшик — 121 гол.

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