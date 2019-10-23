Мертенс обогнал Марадону по количеству голов за «Наполи»
23 октября 2019, 23:25
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» забил свой 115-й и 116-й гол за клуб. По этому показателю он обогнал Диего Марадону, у которого 115 мячей за «Наполи». Лидирует в списке бомбардиров Марек Хамшик — 121 гол.
? — Most goals for @sscnapoli— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 23, 2019
121 — Marek Ham?ik
116 — @dries_mertens14 (+2 as of 1-2)
115 — Diego Maradona#SalNap #UCL https://t.co/t4a90TtTbk
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