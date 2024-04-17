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«Манчестер Сити» — «Реал»: во сколько начало трансляции матча Лиги чемпионов

Матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Реал» начнется в 22.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Реала» Винисиус Жуниор.
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

17 апреля «Манчестер Сити» на своем поле стадиона «Этихад» сыграет против мадридского «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 мск.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Манчестер Сити» — «Реал» на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru начнется в 21.40. Лучшие моменты этой встречи и противостояния «Бавария» — «Арсенал» покажут в онлайн-перекличке на «Матч Премьер» по подписке.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 17 апреля. В матч-центре будут доступны ключевые события игры «Ман Сити» — «Реал».

9 апреля в Мадриде «Реал» на арене «Сантьяго Бернабеу» сыграл вничью с командой главного тренера Хосепа Гвардиолы (3:3).

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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