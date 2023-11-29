Мбаппе: «ПСЖ» надо побеждать в Дортмунде, потому что мы хотим занять первое место в группе»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1).

«Результат трудно принять, у нас было так много шансов забить. В футболе можно играть лучше, но не выиграть. Вот что произошло сегодня вечером. В Дортмунде нам нужно побеждать, потому что мы хотим занять первое место в группе.

Моя работа — забивать голы и помогать своим ребятам. Однако я мог бы больше помочь своей команде, потому что у меня было много моментов, и я не смог забить больше. В Лиге чемпионов нужно забивать, когда есть возможность. У нас было 9-10 моментов, но мы не смогли забить до пенальти», — приводит слова Мбаппе официальный сайт TNT Sports.

Счет на 24-й минуте открыл Александр Исак. Ничью для хозяев спас гол Килиана Мбаппе. 24-летний француз реализовал пенальти на 90+8-й минуте.

«ПСЖ» (7 очков) остался на втором месте в группе F. «Ньюкасл» (5) идет третьим в квартете.

В решающем туре парижане на выезде сыграют с «Боруссией», которая уже гарантировала себе выход в плей-офф, а «сороки» на своем поле примут «Милан». Обе игры пройдут 13 декабря.