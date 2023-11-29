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Пиоли — о поражении от «Боруссии»: «У «Милана» была прекрасная возможность, которую мы упустили»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» (1:3).

«У нас были шансы забить, соперник воспользовался своим шансом. Это, конечно, вечер разочарования. У нас была прекрасная возможность, которую мы упустили. Сейчас у нас есть небольшой шанс на выход в плей-офф, но наш долг — поехать в «Ньюкасл» и постараться победить, — приводит слова Пиоли Mediaset.

«Боруссия» (10 очков) гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» (5) идет последним в квартете.

В последнем туре дортмундцы дома примут «ПСЖ», а «Милан» на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 13 декабря.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
Стефано Пиоли
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