Мбаппе признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедад». В этой встрече он забил один гол.

«Он забил важный первый гол. Постоянно представляли угрозу его рывки с дриблингом, и при переходе в атаку его невозможно было остановить. Хорошо взаимодействовал и с партнерами по команде, оказавшись сегодня на поле лучшим», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответная встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23.00 по московскому времени.