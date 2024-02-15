Жинола объяснил, за счет чего «ПСЖ» обыгрл «Реал Сосьедад»

Экс-игрок «Пари Сен-Жермен» Давид Жинола прокомментировал победу парижской команды над «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Облегчение — таково превалирующее чувство сразу после финального свистка. В перерыве я нервничал, но в конце концов «Реал Сосьедад» был сломлен. Этому содействовали осмысленные замены Луиса Энрике, и на данный момент дело сделано, пусть сегодняшний «Пари Сен-Жермен» и не был самым доминировавшим из всех, что вы когда-либо видели», — цитирует пресс-служба УЕФА Жинола.

Ответная встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23.00 по московскому времени.