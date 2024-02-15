Кейн объяснил, почему «Бавария» проиграла «Лацио»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Трудная неделя. Мы хорошо начали и создали несколько моментов. Один был у меня, один — у Мусиалы, еще один — у Киммиха. В таких матчах нужно использовать свои шансы. Нам это не удалось. Второй тайм разочаровал. Мы играли недостаточно энергично и не слишком уверенно. Мы слишком легко теряли мяч. А когда остаешься вдесятером, всегда становится трудно. Но мы сохраняем шансы на общую победу. Впереди ответная игра, которая пройдет на нашем стадионе. С нетерпением ждем этого поединка и возможности перевернуть ход противостояния», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.