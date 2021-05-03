Мбаппе попал в заявку «ПСЖ» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» опубликовал заявку команды на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». В список вошли 25 футболистов. В заявку также попал Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку 2 мая.

Заявка «ПСЖ»: Навас, Рико, Саидани, Рандриамами, Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Флоренци, Дагба, Керер, Курзава, Эррера, Данило, Рафинья, Верратти, Паредес, Гейе, Неймар, Сарабия, Дракслер, Ди Мария, Кин, Икарди, Мбаппе.

Первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». Ответный матч состоится завтра, 4 мая, на стадионе «Этихад». Начало — в 22.00 (мск).