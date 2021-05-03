Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Мбаппе попал в заявку «ПСЖ» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

11:34
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Теги:

«ПСЖ» опубликовал заявку команды на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». В список вошли 25 футболистов. В заявку также попал Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку 2 мая.

Заявка «ПСЖ»: Навас, Рико, Саидани, Рандриамами, Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Флоренци, Дагба, Керер, Курзава, Эррера, Данило, Рафинья, Верратти, Паредес, Гейе, Неймар, Сарабия, Дракслер, Ди Мария, Кин, Икарди, Мбаппе.

Первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». Ответный матч состоится завтра, 4 мая, на стадионе «Этихад». Начало — в 22.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» получит 1 миллион евро за чемпионство «Зенита»
Как правильно отмечать день рождения разным знакам зодиака
В Москве женщина насмерть разбилась во время катания на моноколесе
Историк рассказал об убитых британцами в 1945 году тысячах советских пленных

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры