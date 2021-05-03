Гвардиола рассказал об ожиданиях от ответного матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

В первой встрече «горожане» обыграли парижан со счетом 2:1.

«Мы попытаемся впервые в клубной истории выйти в финал Лиги чемпионов. Мы должны делать свою работу. Во вторник нам предстоит провести тактически идеальный матч.

Мы сыграем с командой, в которой, возможно, собраны самые талантливые игроки на текущий момент. Они могут выиграть матч одним действием. Мы должны быть более агрессивными с мячом и без мяча, чтобы выиграть", — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

Матч «Сити» — «ПСЖ» состоится 4 мая. Начало — в 22.00 (мск).