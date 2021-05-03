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Варан пропустит ответный матч «Реала» против «Челси» из-за травмы

14:37
Тимо Вернер и Рафаэль Варан. Фото Reuters
Тимо Вернер и Рафаэль Варан. Фото Reuters
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан пропустит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Челси».

Как сообщает официальный сайт клуба, у 28-летнего француза выявлено повреждение отводящей мышцы правой ноги. Защитник получил травму 1 мая в матче ла лиги против «Осасуны» (2:0).

Матч «Реала» с «Челси» состоится 5 мая в Лондоне. Первая игра закончилась со счетом 1:1.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/05/03/parte-medico-de-varane

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