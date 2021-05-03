Варан пропустит ответный матч «Реала» против «Челси» из-за травмы

Защитник «Реала» Рафаэль Варан пропустит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Челси».

Как сообщает официальный сайт клуба, у 28-летнего француза выявлено повреждение отводящей мышцы правой ноги. Защитник получил травму 1 мая в матче ла лиги против «Осасуны» (2:0).

Матч «Реала» с «Челси» состоится 5 мая в Лондоне. Первая игра закончилась со счетом 1:1.