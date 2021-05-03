Варан пропустит ответный матч «Реала» против «Челси» из-за травмы
14:37
Защитник «Реала» Рафаэль Варан пропустит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Челси».
Как сообщает официальный сайт клуба, у 28-летнего француза выявлено повреждение отводящей мышцы правой ноги. Защитник получил травму 1 мая в матче ла лиги против «Осасуны» (2:0).
Матч «Реала» с «Челси» состоится 5 мая в Лондоне. Первая игра закончилась со счетом 1:1.
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/05/03/parte-medico-de-varane
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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