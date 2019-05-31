Майкл Оуэн: "В финале главным героем у "Тоттенхэма" может стать Сон Хын Мин"

Бывший игрок "Ливерпуля" Майкл Оуэн считает, что нападающий "Тоттенхэма"​ Харри Кейн​ рискует здоровьем, если поспешит вернуться на поле. Тем не менее, по его мнению, форвард должен играть.

– Помню, я сломал ногу в "Ньюкасле". Пахал как проклятый, чтобы поправиться к чемпионату мира 2006 года, и на первой же минут порвал "кресты", – цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна. – Мы видели, как Алекс Окслейд-Чемберлен вернулся после травмы колена и в первом же матче повредил заднюю мышцу бедра.

Но это финал Лиги чемпионов. Конечно, Кейн должен играть. Он так эффективен, потому что все выполняет хорошо. Любой аспект его игры – это восемь или девять из десяти. Хотя ничего – ни скорость, ни технику, ни удар – у него нельзя назвать выдающимся.

Поэтому я думаю, что главным героем у "шпор" может стать Сон Хын Мин. С ним может сработать фактор неожиданности. Он не так стабилен, как Кейн, но это великолепный игрок, которого защитники боятся.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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