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Оуэн: «Уровень реализации моментов в матче «Реал» — «Сити» был совершенным»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Обладатель «Золотого мяча"-2001 Майкл Оуэн прокомментировал ничью «Реала» с «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Уровень реализации моментов был совершенным. Шесть голов стали прекрасным аперитивом к ответному матчу. Полагаю, «Сити» доволен больше. Там с радостью будут вспоминать о том, как все сложилось 12 месяцев назад, и считать, что все может повториться», — цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040494--real-madrid-vs-man-city/
Майкл Оуэн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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