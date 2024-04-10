Оуэн: «Уровень реализации моментов в матче «Реал» — «Сити» был совершенным»

Обладатель «Золотого мяча"-2001 Майкл Оуэн прокомментировал ничью «Реала» с «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Уровень реализации моментов был совершенным. Шесть голов стали прекрасным аперитивом к ответному матчу. Полагаю, «Сити» доволен больше. Там с радостью будут вспоминать о том, как все сложилось 12 месяцев назад, и считать, что все может повториться», — цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».