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Эдегора признали лучшим игроком матча «Арсенал» — «Бавария»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мартин Эдегор.
Фото Reuters

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор был признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).

«Он оказал большое влияние, напрягая оборону «Баварии» вместе с Сакой и Уайтом на правом фланге. Он сохранял хороший темп владения мячом и помогал своей команде прессинговать», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Игроки &laquo;Арсенала&raquo; и &laquo;Баварии&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов. Кто хоронил «Баварию»? Она едва не обыграла «Арсенал» в гостях
Мартин Эдегор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
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