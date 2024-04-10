Эдегора признали лучшим игроком матча «Арсенал» — «Бавария»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор был признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2).

«Он оказал большое влияние, напрягая оборону «Баварии» вместе с Сакой и Уайтом на правом фланге. Он сохранял хороший темп владения мячом и помогал своей команде прессинговать», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.