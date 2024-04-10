Фил Фоден признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:3). Он забил второй гол английской команды.

«Он демонстрировал великолепное взаимодействие с Бернарду Силвой вкупе с высокой работоспособностью и безупречными техническими навыками. Фоден стал автором ключевого в матче момента, забив в верхний угол ворот «Реала». Он оказал большое влияние на игру команды и показал при этом стильный футбол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».