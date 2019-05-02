Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после поражения от "Аякса" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что у его команды есть шанс выйти в финал, если она будет играть как форвард "Барселоны" Лионель Месси.

– Можем ли мы встретиться в финале с "Барселоной" Лионеля Месси? Если будем играть, как он, у нас точно будет шанс, – приводит Sky Sports слова Покеттино. – Если будем действовать без мяча, как он, покажем желание, которое Месси демонстрировал в матче с "Ливерпулем", у нас будет шанс выйти в финал.

Ответная игра состоится в Амстердаме 8 мая.

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