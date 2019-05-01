Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после поражения от "Аякса"​ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команде не хватило энергии. Также он считает, что пока еще ничего не потеряна и "шпоры" могут выиграть в ответной встрече.

- Считаю, первый тайм мы начали плохо, - цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино. - "Аякс" был энергичнее нас, и я считаю, что недостаток активных действий и привел к проблемам. Постепенно мы освоились, заиграли получше. Но вообще-то мы планировали действовать так с самого начала.

Мы еще живы, счет пока всего 0:1, и нужно верить в себя. Попробуем выиграть в Голландии. Во втором тайме мы диктовали "Аяксу" свои условия, хотя моментов создали мало. Если проанализировать эпизод с голом, мы действовали расхлябанно, наш подход к делу не был правильным. Но я беру на себя всю ответственность, поскольку являюсь тренером этой команды.