Сарри заявил, что «Лацио» совершил чудо, выйдя в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри считает, что клуб совершил чудо, выйдя в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы совершили чудо в квалификации, теперь мы должны попытаться сотворить еще одно в последней игре. Это будет непросто, но мы должны постараться. «Лацио» лучше выступает в Лиге чемпионов, чем в серии А? У нас было три победы и ничья в серии А, а люди продолжают делать вид, будто мы все проиграли. К сожалению, СМИ в Риме порождают эти завышенные ожидания, которые, как они прекрасно знают, не могут быть оправданы», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Лацие» и «Атлетико» уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов и в среду, 13 декабря, встретятся в матче за первое место в группе Е.