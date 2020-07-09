Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на полях хозяев за исключением двух пар

УЕФА принял решение о проведении оставшихся матчей 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы. Игры были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Twitter организации, они пройдут на полях хозяев, как и планировалось при условии, если не будет ограничительных мер для приезда команды соперника. Исключение составят матчи ЛЕ «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома». Эти команды проведут единственную игру в Германии.

В 1/8 финала Лиги чемпионов необходимо провести встречи «Ювентус» — «Лион» (первая игра — 0:1), «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1), «Бавария» — «Челси» (3:0) и «Барселона» — «Наполи» (1:1).

В 1/8 финала Лиги Европы необходимо провести встречи «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (первая игра — 5:0), «Базель» — «Айнтрахт» Ф (3:0), «Копенгаген» — «Истанбул ББ» (0:1), «Шахтер» — «Вольфсбург» (2:1), «Байер» — «Рейнджерс» (3:1), «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» П (1:1), а также «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе».