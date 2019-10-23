Массимо Каррера: «Один Дибала смог в одиночку заново открыть игру»
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Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что качество игроков «Ювентуса» стало фактором победы над «Локомотивом» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:1).
— До гола Дибалы «Локомотив» прекрасно играл в обороне, — сказал Каррера в эфире «Матч ТВ». — «Ювентус» напрасно играл только по центру. надо было играть более широко и заводить людей в штрафную. Качество игроков оказало влияние. Один Дибала смог в одиночку заново открыть игру.
Виновник гола «Локомотива»? Думаю, что оборона, и точка. Вся оборона в целом сыграла не идеально.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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