Массимилиано Аллегри: "Игра с "Атлетико" - не матч года"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о матче с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Завтра мы должны быть хороши в чтении игровых ситуаций. Дуглас Коста был близок к возвращению в состав, но сегодня нас подстерегало еще одно разочарование. Мне еще предстоит принять решение по завтрашнему составу. Очень важны будут "стандарты". Кто знает, быть может, Пьянич даже забьет, как он это сделал в Неаполе, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.- "Атлетико" выиграл три Лиги Европы, дважды играл в финалах Лиги чемпионов. Это одна из сильнейших команд Европы последних лет. Завтра мы должны сыграть соответствующе этому сопернику, и мы сыграем. Это не матч года, потому что, если мы пробьемся дальше, у нас будут матчи других стадий этого розыгрыша. Мы волнуемся о том, как провести великолепный матч, и только потом будем задумываться об оставшейся части сезона.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче мадридский клуб победил со счетом 2:0.

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