Масалитин заявил, что «Ювентуса» сейчас перестроечный период

Известный российский футболист и спортивный функционер, экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о выходе «Ювентуса» в полуфинал Лиги Европы.

«У них сейчас перестроечный период. И в чемпионате проблемы — с них сняли очки, потом временно вернули... До добра это все не доводит. Когда есть интриги внутри, когда падает моральный дух, это все надо пережить и перестроить. Естественно, «Ювентус» сейчас переживает не лучшие времена — отсюда и такая невнятная игра. Надо от этого негатива очиститься, потому что это плохо сказывается на игре», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Ювентус» обыграл на своем поле «Спортинг» 1:0, а ответная игра завершилась со счетом 1:1, таким образом, «бьянконери» вышли в следующую стадию. В полуфинале «Юве» встретится с «Севильей», которая выбила из борьбы «Манчестер Юнайтед», в ответном матче разгромив манкунианцев 3:0.