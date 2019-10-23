Марселу: «Реалу» не хватило лишь немного удачи, чтобы забить еще парочку голов»

Защитник «Реала» Марселу после победы над «Галатасараем» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что команда могла забить больше мячей. По его словам, игроки заряжены выкладываться по полной.

— Мы должны выжимать из себя максимум в каждой игре, — цитирует пресс-служба УЕФА Марселу. — Сегодня мы были просто обязаны побеждать, других вариантов у нас не было. Это трудный соперник, на этом стадионе особенно сложно играть, но мы справились! Очень старались, создавали моменты. Залетел только один гол, но этого было достаточно для победы.

Думаю, нам не хватило лишь немного удачи, чтобы забить еще парочку голов. Много старания, отдача небольшая, но достаточная. Мы заряжены на то, чтобы выкладываться по полной, не только здесь. Было сложно, но мы удвоили наши скорости. Сделали это для себя, для болельщиков.

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