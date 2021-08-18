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Марлон — о победе над «Монако»: «Это именно то, чего мы хотели»

02:16
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Защитник «Шахтера» Марлон после победы над «Монако» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что его команда добилась идеального результата. Также он похвалил игру вратаря Анатолия Трубина.

«Сегодня мы получили идеальный результат. Это именно то, чего мы хотели. Мы также хотели хорошо сыграть и сделали это. Думаю, мы можем еще прибавить в ответном матче. Наш вратарь провел отличный матч. Его игра ногами и хорошие сейвы придавали смелости всей команде», — цитирует пресс-служба УЕФА Марлона.

Монако — Шахтер Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032632--monaco-vs-shakhtar-donetsk/

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Евгений Козинов все материалы автора

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