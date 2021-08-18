Педринью рассказал, что «Шахтеру» помогло победить «Монако»

Нападающий «Шахтера» Педринью после победы над «Монако» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов признался, что надеется на выход в следующую стадию. Бразилец стал автором единственного гола в этой встрече.

— На самом деле ни один матч никогда просто не дается, — цитирует пресс-служба клуба Педринью. — «Монако» — большая команда, в ней выступают квалифицированные игроки, которым сложно противостоять. Отдавали себе отчет, что будет нелегко, но знали, что у нас в команде собраны не менее квалифицированные исполнители, и верили в свой футбол. Наш стиль игры помог победить, очень рад, что в первом матче одержали верх. Надеюсь, добьемся результата и в ответном поединке и пройдем дальше.

— Вы только восстановились после травмы, но вышли в стартовом составе и забили гол. Как самочувствие?

— Прекрасно знал, что на все сто процентов к этому матчу я, к сожалению, готов не буду, но хотелось помочь партнерам. И это самопожертвование в конечном итоге сработало. Спасибо всем, спасибо медицинскому департаменту клуба. Мы забили гол и добились хорошей победы. Поздравляю партнеров по команде и тренерский штаб!

— Вы забили первый гол за «Шахтер» в Лиге чемпионов. Какие эмоции испытываете?

— Очень крутые эмоции, я счастлив! Прекрасно знаем, насколько для клуба важен этот турнир, насколько важно побеждать и проходить дальше. Эмоции переполняют. Хочу поблагодарить Бога и семью за то, что они меня поддерживают. Спасибо им всем.