Маркус Рэшфорд - о пенальти: "Я просто хотел сохранять хладнокровие"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поделился эмоциями от своего гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Англичанин реализовал пенальти в концовке встречи и принес своей команде выход в четвертьфинал.

- Я просто хотел сохранять хладнокровие, - цитирует официальный сайт УЕФА Рэшфорда. - Это вещь, которую ты тренируешь каждый день. Мы достигли цели и вышли в следующий раунд. Ожидание было, вероятно, самым сложным, но именно ради этих моментов ты играешь в футбол.