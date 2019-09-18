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Марко Верратти: «ПСЖ» сильнее «Реала»

07:15
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что парижане сильнее «Реала». Команды сыграют в 1-м туре Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.

— Мы сильнее. Я не боюсь говорить это, в особенности с новичками вроде Кейлора Наваса, — цитирует пресс-служба УЕФА Верратти.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027025/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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