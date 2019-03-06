Марко Ройс: "У "Боруссии" какая-то черная полоса"

Нападающий "Боруссии" Марко Ройс после поражения от "Тоттенхэма" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что у команды наступила черная полоса. По его словам, в ближайщие выходные нужно начинать исправлять ситуацию.

- Нам надо было забить хотя бы один мяч до перерыва, - цитирует официальный сайт УЕФА Ройса. - Мы создали уйму моментов. Льорис сыграл выше всяких похвал, а мы в итоге не смогли забить столь нужный первый мяч. Дело отнюдь не в том, что мы сыграли слабо. Мы сыграли на уровне, но соперник своим голом перекрыл нам электричество. Наше разочарование очевидно, но болельщики заставили мурашки бегать по коже.

Мы отдали все силы, чтобы добиться чего-то в первом тайме, который провели весьма мощно на фоне предшествовавшего поражения от "Аугсбурга". Сейчас у нас какая-то черная полоса. Надо работать над завершением, чтобы забивать чаще. В следующие несколько недель нам надо исправляться, и начинать надо уже в субботу.