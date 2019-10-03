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Марко Ройс: «Должны были забивать второй мяч пораньше»

01:27
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Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс после победы над «Славией» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что второй гол дортмундцам нужно было забивать пораньше.

— Последние результаты нас совсем не радовали, — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. — Играли сегодня так же, как и всегда. Знали, что «Славия» очень сильна в родных стенах. Но мы справились с этим испытанием и, пожалуй, должны были забивать второй мяч пораньше.

Славия Пр — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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