Марко Ройс: «Должны были забивать второй мяч пораньше»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс после победы над «Славией» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что второй гол дортмундцам нужно было забивать пораньше.

— Последние результаты нас совсем не радовали, — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. — Играли сегодня так же, как и всегда. Знали, что «Славия» очень сильна в родных стенах. Но мы справились с этим испытанием и, пожалуй, должны были забивать второй мяч пораньше.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр