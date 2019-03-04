18:49 | Футбол — Лига чемпионов

Марко Ройс: "Боруссия" должна показать запредельный уровень для победы"

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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс - о матче с "Тоттенхэмом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

-  Матч, который вошел в историю, был сыгран на этом стадионе. Думаю, что мы можем сотворить невозможное. Нам важно верить. Понятно, что мы должны показать запредельный уровень. Надо забивать, когда представится такая возможность. Важно найти и правильный баланс между защитой и нападением, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы должны сохранять оптимистичный настрой и усердно работать. Важно избежать ошибок. Знаем, что всегда можем забить, проводя атаку.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026860/index.html?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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