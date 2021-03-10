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Маркизио назвал нелепым вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

14:50
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказал мнение о вылете команды по итогам двух матчей с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, 3:2).

«Нелепый матч! Плохо начали, смогли вернуться в игру, а потом... Были обязаны завершить начатое. Вместо этого — вылет из-за непозволительных ошибок. Вы видели эту стенку во время штрафного удара, а ведь до этого ещё был риск при угловом, когда Артур упал без касания со стороны соперника.
Поздравляю «Порту». Команде хватило стойкости и решительности, чтобы добиться результата, играя вдесятером долгое время. Кьеза — светлое пятно, он даже сегодня был настоящим оружием для «Ювентуса». Как уже неоднократно было в Лиге чемпионов в последние годы, первый матч сильно повлиял на расклад», — написал Маркизио в Twitter.

«Ювентус» проиграл «Порту» по итогам двух матчей. Общий счет — 4:4. Португальская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря преимуществу по голам на выезде.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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