Маркизио назвал нелепым вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказал мнение о вылете команды по итогам двух матчей с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, 3:2).

«Нелепый матч! Плохо начали, смогли вернуться в игру, а потом... Были обязаны завершить начатое. Вместо этого — вылет из-за непозволительных ошибок. Вы видели эту стенку во время штрафного удара, а ведь до этого ещё был риск при угловом, когда Артур упал без касания со стороны соперника.

Поздравляю «Порту». Команде хватило стойкости и решительности, чтобы добиться результата, играя вдесятером долгое время. Кьеза — светлое пятно, он даже сегодня был настоящим оружием для «Ювентуса». Как уже неоднократно было в Лиге чемпионов в последние годы, первый матч сильно повлиял на расклад», — написал Маркизио в Twitter.

«Ювентус» проиграл «Порту» по итогам двух матчей. Общий счет — 4:4. Португальская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря преимуществу по голам на выезде.