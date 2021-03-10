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«ПСЖ» осудил оскорбительный баннер своих фанатов в адрес Шакиры

13:28
Шакира. Фото Instagram
Шакира. Фото Instagram
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9 марта, накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной», болельщики парижского клуба оскорбили певицу Шакиру, которая является женой защитника каталонского клуба Жерара Пике.

«Shakira a la Jonquera» — было написано на одном из представленных баннеров ультрас «ПСЖ». Ла-Жункера — каталонский городок у французской границы, известный большим количеством борделей.

Поклонники певицы сочли такое высказывание сексистским и начали массово выражать недовольство в социальных сетях.

«ПСЖ» решительно и недвусмысленно осуждает подобные сообщения, которые считает нелепыми и совершенно неуместными", — приводит Eurosport слова пресс-службы французского клуба.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» со счетом 4:1. Ответная игра пройдет сегодня, 10 марта, в 23:00 по московскому времени.

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