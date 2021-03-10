«ПСЖ» осудил оскорбительный баннер своих фанатов в адрес Шакиры

9 марта, накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной», болельщики парижского клуба оскорбили певицу Шакиру, которая является женой защитника каталонского клуба Жерара Пике.

«Shakira a la Jonquera» — было написано на одном из представленных баннеров ультрас «ПСЖ». Ла-Жункера — каталонский городок у французской границы, известный большим количеством борделей.

PSG ultras put together some banners on Sunday which includes this sexist remark towards G?rard Pique's wife, Shakira. La Jonquera is a town in Catalunya close to the French border recognised as a hub for prostitution. (via @PanameReBirth) pic.twitter.com/1NavyIyzOj — Get French Football News (@GFFN) March 9, 2021

Поклонники певицы сочли такое высказывание сексистским и начали массово выражать недовольство в социальных сетях.

«ПСЖ» решительно и недвусмысленно осуждает подобные сообщения, которые считает нелепыми и совершенно неуместными", — приводит Eurosport слова пресс-службы французского клуба.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» со счетом 4:1. Ответная игра пройдет сегодня, 10 марта, в 23:00 по московскому времени.