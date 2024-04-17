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«Манчестер Сити» — «Реал»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов 17 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрлин Холанн, игрок «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» встретится с «Реалом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 17 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события встречи «Манчестер Сити» — «Реал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Бесплатно видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Первый матч соперников завершился ничейным счетом — 3:3.

Прогноз и ставки на игру смотрите в нашем материале.

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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