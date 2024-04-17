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Кейн — о финале Лиги чемпионов на «Уэмбли»: «Для меня нет лучшего места, чтобы завоевать трофей»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн поделился мнением о том, что финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Это дополнительная мотивация. Есть шанс сыграть финал Лиги чемпионов на «Уэмбли», а это случается нечасто. Конечно, именно здесь я хочу попытаться выиграть Лигу чемпионов, лично для меня нет лучшего места, чтобы завоевать этот трофей. Но на этом пути предстоит сделать много шагов, и первый из них — это матч против «Арсенала», — заявил Кейн.

17 апреля между «Баварией» и «Арсеналом» состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

Источник: https://www.eurosport.com/football/champions-league/2023-2024/harry-kane-exclusive-bayern-munich-striker-targets-wembley-final-no-better-place-to-win-that-trophy_sto10105149/story.shtml
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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