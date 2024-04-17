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«Бавария» — «Арсенал»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фото Reuters

«Бавария» и «Арсенал» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Дайер, де Лигт, Мазрауи, Лаймер, Мусиала, Горецка, Сане, Геррейру, Кейн.

Запасные: Перец, Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Шупо-Мотинг, Сарагоса, Мюллер, Тель, Павлович.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Мартинелли, Хаверц.

Запасные: Рэмсдейл, Хейн, Парти, Жезус, Смит-Роу, Нкетиа, Кивер, Троссард, Виейра, Нелсон, эль-Ненни, Зинченко.

Первый матч между командами завершился вничью — 2:2. Ответная игра пройдет 17 апреля в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Арсенал

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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