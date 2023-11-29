«Манчестер Сити» победил «Лейпциг», отыгравшись с 0:2

«Манчестер Сити» в матче группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг» со счетом 3:2.

На дубль Лои Опенды хозяева ответили точными ударами Эрлина Холанна, Фила Фодена и Хулиана Альвареса. На 76-й минуте ВАР отменил гол немецкой команды из-за офсайда. При этом «Сити» уступал со счетом 0:2 к 55-й минуте.

В другом матче группы G «Янг Бойз» обыграл «Црвену Звезду» со счетом 2:0.

После пятого тура «Манчестер Сити» с 15 очками занимает первое место в группе G, «Лейпциг» с 9 очками на второй строчке, «Янг Бойз» (4 очка) — на третьем месте, «Црвена Звезда (1 очко) — на последнем.