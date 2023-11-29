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«Боруссия» обыграла «Милан» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроки «Боруссии».
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» на выезде одержала победу над «Миланом» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

«Милан» мог выйти вперед на 6-й минуте, но Оливье Жиру не реализовал одиннадцатиметровый. Уже через 4 минуты право на пенальти получила «Боруссия» — забил Марко Ройс. На 37-й минуте «Милан» сравнял счет усилиями Сэмюэла Чуквуэзе.

На 59-й минуте немецкий клуб вывел вперед Джейми Байно-Гиттенс, а окончательный счет на 69-й минуте установил Карим Адейеми.

«Боруссия» (10 очков) гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» (5) идет последним в квартете.

В последнем туре дортмундцы дома примут «ПСЖ», а «Милан» на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 13 декабря.

Лига чемпионов. Группа F
28 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:3
Боруссия Д
Источник: Таблица ЛЧ
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
2
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