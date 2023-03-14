«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: арбитр Винчич не удалил Эдерсона за фол за пределами штрафной

Арбитр Славко Винчич не удалил вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона за фол за пределами штрафной в ответном матче с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

При счете 2:0 в пользу горожан полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи выполнил заброс на Конрада Лаймера, на перехват мяча из ворот выбежал Эдерсон. Вместо мяча вратарь сбил игрока «Лейпцига».

Словенский арбитр не отреагировал на эпизод, но показал желтую карточку Тимо Вернеру за разговоры.