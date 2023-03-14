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Сегодня, 23:41

«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: арбитр Винчич не удалил Эдерсона за фол за пределами штрафной

Руслан Минаев
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Арбитр Славко Винчич не удалил вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона за фол за пределами штрафной в ответном матче с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

При счете 2:0 в пользу горожан полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи выполнил заброс на Конрада Лаймера, на перехват мяча из ворот выбежал Эдерсон. Вместо мяча вратарь сбил игрока «Лейпцига».

Словенский арбитр не отреагировал на эпизод, но показал желтую карточку Тимо Вернеру за разговоры.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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