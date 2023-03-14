«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: Холанн оформил дубль за две минуты

«Манчестер Сити» повел в счете в ответном матче с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0.

Счет на 22-й минуте с пенальти открыл форвард Эрлин Холанн.

Арбитр встречи Славко Винчич указал на точку после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. Защитник немецкого клуба Бенжамин Хенрикс сыграл рукой в штрафной «горожан».

Спустя две минуты Холанн оформил дубль, добив мяч после отскока от перекладины. Удар наносил Кевин Де Брейне. Счет в матче стал 2:0 в пользу «МанСити».