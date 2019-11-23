Малком: «С таким составом «Зенит» сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что петербуржцы могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

— В «Зените» есть отличные футболисты, такие как Дзюба и Азмун, опытный Иванович, — приводит слова Малкома RMC. — Верю, что с таким составом мы сможем выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Нас ждет большой матч с «Лионом», он пройдет в прекрасной атмосфере. Я бы очень хотел в нем сыграть. Все решат маленькие детали, будет необходимо забить.

У «Лиона» много качественных футболистов: Депай, Траоре, Ауар, практически вся команда. В Лиге чемпионов не бывает легких матчей.