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Малафеев считает, что рано называть Крицюка основным вратарем «Зенита»

09:00
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» первые матчи Станислава Крицюка в составе петербургской команды. 

«Станислав очень быстро адаптировался в составе «Зенита», и его взаимодействие с оборонительной линией выглядит целостным и налаженным. Конечно, рано заявлять о том, что Станислав безоговорочно основной голкипер, но судя по тому, что после его прихода он провел сразу две игры, одна из которых в Лиге чемпионов против «Челси», говорит о том, что тренерский штаб доверяет ему», — сказал Малафеев.

Для Крицюка матч Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) стал вторым в составе «Зенита». Дебютным для голкипера стала встреча с «Ахматом» (3:1) в РПЛ. Россиянин перешел в санкт-петербургский клуб из португальского «Жил Висенте» 2 сентября.

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Данил Алешин все материалы автора

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