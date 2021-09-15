Сульшер заступился за Лингарда, чья ошибка привела к поражению «Манчестер Юнайтед» от «Янг Бойз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заступился за полузащитника «красных дьяволов» Джесси Лингарда, чья результативная ошибка привела к поражению команды от «Янг Бойз» (1:2) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Ни одному футболисту не нравится ошибаться, но это часть игры. Мы извлечем урок из этого, Джесси извлечет урок. Он справится и будет готов к воскресенью, когда мы будем играть с «Вест Хэмом» в чемпионате», — приводит BBC слова Сульшера.

На 90+5-й минуте матча против «Янг Бойз» при счете 1:1 Лингард отдал неудачную передачу в сторону своих ворот, чем воспользовался нападающий швейцарской команды Джордан Сибачо, который реализовал выход 1 на 1 с вратарем «красных дьяволов» Давидом де Хеа.