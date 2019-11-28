Люсьен Фавр: «Боруссия» проходит через непростой период»

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения от «Барселоны» в матче Лиги чемпионов (1:3) отметил, что у его команды сейчас непростой период.

— Здесь трудно играть, — цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. — У них много игроков, которые могут решить исход матча. Мы проходим через непростой период, но я уверен, что мы сможем изменить все в лучшую сторону.

Я уже говорил, почему мы решили оставить Санчо в запасе. Последние 20 минут удались. Мы забили и могли забить при счете 2:0. Так получилось, что в обороне наши игроки оставались одни против Месси и Суареса. В таких ситуациях их сложно остановить.

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