Люка Тузар: "Лион" позволил "Барселоне" слишком много"

Полузащитник "Лиона" Люка Тузар после поражения от "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:5) отметил, что команда не была готова противостоять каталонцам.

- Думаю, сегодня мы не были готовы сыграть против такой классной команды, - цитирует официальный сайт УЕФА Тусара. - Во втором тайме у нас был момент, когда мы могли изменить ситуацию, однако были пойманы на контратаке, и все завершилось крупным поражением. Нужно признать, соперник оказался лучше. У нас не было специального плана по игре против Месси. Очень сложно обороняться против такого классного футболиста. У него природный дар.

Мы позволили сопернику слишком много. Предполагали, что сыграем лучше. У "Барселоны" действительно очень классные футболисты, которые сегодня продемонстрировали свои таланты. В первом тайме мы были слишком робкими.