Лукас Окампос: «Севилья» покидает турнир с высоко поднятой головой»

Вингер «Севильи» Лукас Окампос после ничьей с «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команда может гордиться собой.

«Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Проигрывать всегда тяжело, но то, как мы играли сегодня, означает, что мы способны прогрессировать как команда, клуб и игроки. Теперь мы полностью сконцентрируемся на очень важном дерби с «Бетисом» в эти выходные», — цитирует пресс-служба УЕФА Окампоса.