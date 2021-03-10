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Лукас Окампос: «Севилья» покидает турнир с высоко поднятой головой»

03:39
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Вингер «Севильи» Лукас Окампос после ничьей с «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команда может гордиться собой.

«Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Проигрывать всегда тяжело, но то, как мы играли сегодня, означает, что мы способны прогрессировать как команда, клуб и игроки. Теперь мы полностью сконцентрируемся на очень важном дерби с «Бетисом» в эти выходные», — цитирует пресс-служба УЕФА Окампоса.

Боруссия Д — Севилья

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029478--dortmund-vs-sevilla/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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