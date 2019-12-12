Лука Модрич: «Реал» правильно начали эту важную неделю"

Полузащитник «Реала» Лука Модрич после победы над «Брюгге»? в 6-м туре Лиги чемпионов отметил важность грядущих матчей против топ-клубов Испании.

— Мы правильно начали эту важную неделю, — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича. — Впереди матчи с «Валенсией», «Барселоной» и «Атлетиком». Было важно подойти к этим матчам с ощущением хорошо выполненной работы в этом турнире.

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