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Лука Модрич: «Реал» правильно начали эту важную неделю"

06:53
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич после победы над «Брюгге»? в 6-м туре Лиги чемпионов отметил важность грядущих матчей против топ-клубов Испании.

— Мы правильно начали эту важную неделю, — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича. — Впереди матчи с «Валенсией», «Барселоной» и «Атлетиком». Было важно подойти к этим матчам с ощущением хорошо выполненной работы в этом турнире.

Брюгге — Реал

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027104/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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