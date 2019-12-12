Лука Модрич: «Реал» правильно начали эту важную неделю"
06:53
Полузащитник «Реала» Лука Модрич после победы над «Брюгге»? в 6-м туре Лиги чемпионов отметил важность грядущих матчей против топ-клубов Испании.
— Мы правильно начали эту важную неделю, — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича. — Впереди матчи с «Валенсией», «Барселоной» и «Атлетиком». Было важно подойти к этим матчам с ощущением хорошо выполненной работы в этом турнире.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027104/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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