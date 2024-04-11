Энрике: «Не сомневаюсь, что «ПСЖ» сможет отыграть дефицит»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очевидно, что поражение — это не то, чего мы хотели. У нас были хорошие моменты. Противостояла нам хорошая команда. Мы успешно прессинговали во втором тайме. Но соперник был хорош и снова вышел вперед.

Я не сомневаюсь, что мы сможем отыграть дефицит. Мы, например, ни разу не проиграли на выезде в чемпионате. К следующим играм будем готовиться в обычном режиме и полетим в Барселону с уверенностью», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.