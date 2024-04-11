Терзич: «Интрига в противостоянии с «Атлетико» сохраняется»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Интрига сохраняется. Мы недостаточно хорошо играли в первые 30 минут. Часто на этом уровне все заканчивается, если ты допускаешь столько ошибок. Но мы не сдались и все же смогли показать, на что способны. Мы допустили слишком много ошибок, но для меня куда важнее то, как мы на них отреагировали. Ничья стала бы справедливым результатом. С нетерпением ждем ответного матча через шесть дней. Сегодня мы почувствовали, чего они хотят, и теперь знаем, что надо делать в ответной игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Ответная встреча состоится в Дортмунде через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.